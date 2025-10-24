রাজারহাটে ট্রেনের ছাদ থেকে নামতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

রাজারহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে মাসুদ রানা (১৫) নামে এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে টগরাইহাট বাজারের নিকট কেন্দ্রা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মাসুদ রানা উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের পীর মামুদ বসুনিয়া পাড়ার পল্লী চিকিৎসক মোনায়েম খাঁ’র ছেলে। তিনি রাজারহাট সিনিয়র কামিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, পার্বতীপুরগামী ৪২১ নম্বর রমনা লোকাল ট্রেনের ছাদ থেকে লাফিয়ে নামার চেষ্টা করলে মাসুদ ট্রেনের নিচে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।