রাজারহাটে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ছাত্রদল নেতার গণসংযোগ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান আল মারজান মাঠ পর্যায়ে সাধারণ জনগণের সামনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা তুলে ধরতে গণসংযোগ করেছেন।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বিকেল ৫টা থেকে রাত পর্যন্ত তিনি রাজারহাট উপজেলার বিদ্যানন্দ ইউনিয়নের ডাংরা বাজার, রতিগ্রাম বাজার, চতুরা কালিরমেলা বাজারসহ বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় এ গণসংযোগ পরিচালনা করেন।
গণসংযোগ চলাকালে তিনি জনগণের হাতে লিফলেট বিতরণ করেন এবং সরকারের ব্যর্থতা ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
মাহমুদুল হাসান আল মারজান বলেন, “দেশের বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে দুর্নীতি বন্ধ হবে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে এবং জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।”
তিনি আরও বলেন, “আমরা জনগণের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি, কারণ এ আন্দোলন শুধু দলের জন্য নয়, দেশের জন্য। জনগণকে সম্পৃক্ত করেই আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলব।”
গণসংযোগে স্থানীয় ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশ নেন।