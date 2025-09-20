রাজারহাটে তিস্তা নদীতে ডুবে নিখোঁজ রহিম উদ্দিনের মরদেহ উদ্ধার

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার তিস্তা নদীতে ডুবে নিখোঁজ রহিম উদ্দিন ওরফে ভাকরার মরদেহ নিখোঁজের তিন দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকাল ১১টার দিকে নদীর তীরবর্তী বাসিন্দা সুলতান নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া একটি মরদেহ দেখতে পান এবং আশপাশের লোকজনকে ডাক দেন। খবর পেয়ে আবুল কালাম ও সালাম ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রহিম উদ্দিনের পরিবারকে খবর দেন। পরে মোহাইমিনুল ইসলাম জনি ও হাবিবুর রহমান নদীতে নেমে মরদেহটি তীরে তুলে আনেন।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে রহিম উদ্দিন তিস্তা নদীতে টনি জাল দিয়ে মাছ ধরতে গেলে জাল নদীর কিনারায় আটকে যায়। সেটি ছাড়াতে নদীতে নামলে তিনি গভীর পানিতে তলিয়ে যান। কাছাকাছি থাকা নুরমোহাম্মদ তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। সেদিন দিনভর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালিয়েও তাকে খুঁজে পায়নি। অবশেষে তিন দিন পর স্থানীয়দের সহায়তায় তার মরদেহ উদ্ধার হলো।
মরদেহ উদ্ধারের পর রহিম উদ্দিনের বাড়িতে শুরু হয় শোকের মাতম। পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার ছেলে-মেয়ে বাবার মরদেহ আঁকড়ে ধরে আহাজারি করেন। এলাকাবাসী শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদের সান্ত্বনা দেন।