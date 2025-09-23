রাজারহাটে নকল সার ও কীটনাশক প্রস্তুতকারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান

কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষা ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে কুড়িগ্রামের রাজারহাটে দিনভর নকল সার ও কীটনাশক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।
চাকিরপশার পাঠক মৌজার মালিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হামিদ উদ্দিনের পুত্র বেলাল হোসেন (৫২) নিজ বাড়িতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল সার ও কীটনাশক প্রস্তুত ও বাজারজাত করছিলেন—এমন গোপন সংবাদ পেয়ে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫) রাতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকাল থেকে দিনভর অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ উদ্দিন মাহমুদ।
অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছাঃ সাইফুন্নাহার সাথী, অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হৈমন্তী রানীসহ রাজারহাট থানা পুলিশের সদস্যরা অংশ নেন। এসময় ৪০ বস্তা নকল সার ও ২০ কার্টুন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কীটনাশক জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
নকল সার ও কীটনাশক উৎপাদন ও বিপণনের অপরাধে বেলাল হোসেনকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল সার ও কীটনাশক উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে জরিমানা করা হয়েছিল। এবার তাকে দ্বিতীয়বার আর্থিক জরিমানার মুখোমুখি হতে হলো।
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃষকের ক্ষতি রোধ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে নকল সার-কীটনাশকের বিরুদ্ধে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
স্থানীয় কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, “দিনভর এই অভিযানে আমরা খুশি হয়েছি। নকল সার ও কীটনাশকের কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যেত। এবার আশা করছি এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ হবে।”