রাজারহাটে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এসওএসের নাটিকা ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রদর্শন

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলায় এসওএস পরিবার শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি কুড়িগ্রামের উদ্যোগে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সচেতনতামূলক নাটিকা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় রাজারহাট আদর্শ বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিতদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ বিষয়ক নাটিকা পরিবেশন করে ।
একইসঙ্গে এসওএস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের শিক্ষার্থীরা গত চার মাসের তাদের ইংরেজি ভাষা দক্ষতার বিভিন্ন প্রদর্শনী উপস্থাপন করে। এসওএস আয়োজিত ইংলিশ স্পিকিং কোর্সে রাজারহাট আদর্শ বিএল উচ্চ বিদ্যালয়, রাজারহাট সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও রাজারহাট সিনিয়র মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। এছাড়া গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এসওএসের রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আয়শা সিদ্দিকা। তিনি বলেন, এই আয়োজনটি শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়; বরং এটি সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। বাল্যবিয়ের মতো সংবেদনশীল সামাজিক সমস্যাকে নাটিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করায় বার্তাটি সহজে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে পৌঁছেছে।
বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা চর্চার প্রদর্শনী ও রচনা প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এতে বোঝা যায়, এসওএস কেবল শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে না বরং সামাজিক সমস্যাসহ শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশেও গুরুত্ব দিচ্ছে।
গ্রামীণ এলাকায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এ ধরনের অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ নাটিকা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বার্তা দিলে তা মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হলে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হতে পারে।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট আদর্শ বিএল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, সহকারী প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম এবং এসওএস কর্মকর্তা মকলেছুর রহমান, রিয়াজ উদ্দিন, ফাহমিদা হামিদ, ভলান্টিয়ার রফিকুল, রাশেদ, জীবন ও ইংলিশ স্পিকিং কোর্সের পরিচালক রফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা। কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।