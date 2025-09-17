রাজারহাটে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

সার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে রাজারহাট উপজেলার বিভিন্ন বাজারে মনিটরিং অভিযান পরিচালনা করেছেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ উদ্দিন মাহমুদ এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছাঃ সাইফুন্নাহার সাথী। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে ছিনাই ইউনিয়নের চওড়ার বাজারে হান্নান ট্রেডার্সকে শুধুমাত্র কীটনাশক বিক্রির অনুমতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ম ভঙ্গ করে সার বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের সিংগের ডাবরি কাশেম বাজারে জনি ফার্টিলাইজারকে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হৈমন্তী রানী উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছাঃ সাইফুন্নাহার সাথী বলেন, “রাজারহাট উপজেলার কোথাও সার সংকট নেই। এখানে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে মোটামুটি সমতা রয়েছে। কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় আমরা নিয়মিত বাজারগুলো মনিটরিং করছি।”
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর। কেউ যদি সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করে, তাহলে দ্রুত প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য কৃষক ও সাধারণ মানুষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।