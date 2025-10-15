রাতে ঘুমাতে পারবেন না মাদকসেবীরা’-ওসি বারিক

>কাওরাইদে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা
>মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সাত দিনের আল্টিমেটাম: ওসি বারিক
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে ইউনিয়নের রেলগেইট সংলগ্ন বটতলা এলাকায় আয়োজিত এই সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বক্তারা বলেন, কাওরাইদ ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলার পাশাপাশি মাদক, চুরি-ছিনতাই, জমি দখল, ইভটিজিংসহ নানা সামাজিক সমস্যার সমাধানে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। তারা স্থানীয় তরুণদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করেন।
আগামী ৭ দিন সময় দিলাম, তারপর কোনো ছাড় নয়’ – ওসি বারিক
সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আব্দুল বারিক পিপিএম।
তিনি বলেন, মাদক বিক্রেতা ও সেবীদের প্রতি শেষ সতর্কবার্তা দিচ্ছি। আগামী সাত দিনের মধ্যে যারা মাদক ছেড়ে ভালো পথে আসবে, তারা রক্ষা পাবে। কিন্তু কেউ যদি অপরাধের পথ না ছাড়ে, তাহলে তার জায়গা হবে হাজতে। কাওরাইদকে মাদকমুক্ত করতে যা প্রয়োজন, পুলিশ তা-ই করবে।
ওসি বারিক আরও বলেন, পুলিশের একার পক্ষে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য।
আমি চাই, জনগণই হোক পুলিশের শক্তি। তথ্য দিন, সহযোগিতা করুন-দেখবেন, কাওরাইদ হবে মাদক ও অপরাধমুক্ত একটি মডেল ইউনিয়ন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আব্দুল মোতালেব। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে, কোনো মাদক ব্যবসায়ী বা নেতা পরিচয়ধারী দখলদার সাধারণ মানুষের ওপর অন্যায় করবে না।
তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক করে বলেন, কেউ যদি দলের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি বা অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।
সভায় সভাপতিত্ব করেন কাওরাইদ ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক আফতাব উদ্দিন আতা এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব সাহাবউদ্দিন বিএসসি।
সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মো. খাইরুল কবির মন্ডল আজাদ, ইউনিয়ন বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদ হোসেন মন্ডল, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক টিপু সুলতান, সাংবাদিক রাতুল মন্ডল, এবং কাওরাইদ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী’র সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমেদ চৌধুরী।
বক্তারা বলেন, মাদক, জুয়া ও অপরাধ দমন কোনো একক ব্যক্তির কাজ নয়-এটি হতে হবে সামাজিক আন্দোলন। তারা স্থানীয় যুবসমাজকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।
সভা শেষে উপস্থিত স্থানীয় জনতা ও তরুণরা মাদক ও সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন।