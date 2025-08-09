রূপগঞ্জে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সামাজিক সংগঠন ফ্রেন্ডস সার্কেল রূপগঞ্জ- এর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন বনজ ও ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে। আজ শনিবার রূপগঞ্জের কাঞ্চন হাজী রফিজউদ্দিন ভূইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। বৃক্ষ বিতরণ শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করা হয়।
এর আগে বিদ্যালয়ের কক্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ফ্রেন্ডস সার্কেল রূপগঞ্জ এর উপদেষ্ট নজরুল ইসলাম, সংগঠনের সভাপতি মেহেরুল্যাহ, সাংবাদিক রিয়াজ হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিল্লাল হোসেনসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এসময় বক্তারা বলেন, কৃষি জমির পরিমান দিন দি কমে যাচ্ছে। মানুষ বাসস্থান, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন ইমারত তৈরী করতে গিয়ে বৃক্ষ নিধন করে ফেলছে। এতে কমছে বৃক্ষ। দেখা দিচ্ছেন অক্সিজেনের পরিমান।
এই ভয়াবহ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে সবাইকে গাছ লাগাতে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এ সামাজিক সংগঠন উপজেলার বিভিন্ন পৌরসভা ও ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বৃক্ষ বিতরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।