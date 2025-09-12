রূপগঞ্জে সেনা অভিযানে অস্র ও মাদকসহ আটক- ৩

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৩ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার মুড়াপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।গ্রেফতারকৃতরা হলেন- মুড়াপাড়া ইউনিয়নের আরশু মিয়ার ছেলে রাসেল (৩২), ব্রাহ্মণগাঁওয়ের মনির হোসেনের ছেলে রাজন মিয়া (৩০) ও শাওন মিয়া (২৮)।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিকুল ইসলাম জানান, সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে রাসেল, রাজন ও শাওন নামে তিনজন শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তলের গুলি, একটি শর্টগানের গুলি, ৪৬০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪৯ বোতল ফেন্সিডিল ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে নিশ্চিত করে তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেফতারকৃতদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হবে।