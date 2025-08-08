শনিবার, ০৯ অগাস্ট ২০২৫, ১২:৫৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
রূপগঞ্জ থানার উদ্যোগে ওপেন হাউজ ‘ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বের ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে: মুফতী রেজাউল করিম নবীনগর সাতমোড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে নবীনগরে মানববন্ধন প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে খুজে বের করে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাবো: মোঃ আমিনুল হক নান্দাইলে সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন ৯ আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আদিবাসী ভাষায় নির্মিত চারটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করেছে জহির রায়হান ফিল্ম ইনস্টিটিউট আস্থার আলো মেধা বৃ‌ত্তি প‌রীক্ষা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্টিত বেলকুচিতে জুলাই আগষ্টের গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিএনপির বিজয় র‍্যালি গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা: বন্দর প্রেসক্লাবের নিন্দা ও প্রতিবাদ সাংবাদিক তুহিন হত্যায় নিন্দা-প্রতিবাদ জানিয়েছে পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটি জুলাই গণঅভ্যূত্থানে রামপুরার ঘটনা নিয়ে ডেইলিস্টারের করা প্রতিবেদনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মত দিয়েছে বিজিবি নেতৃত্ব পরিবর্তনে ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন কাল ‎দুর্গাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সংগীতশিল্পী গামছা বাউল ডালিমের মৃত্যু ‎দুর্গাপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, বৃক্ষরোপণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত পিরোজপুরে ইন্দুরকানিতে বিশেষ অভিযানে ১কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার যুবক চাঁদাবাজির অভিযোগে ৩০ দিনের ডিটেনশনে দুই বিএনপি নেতা সালথায় ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক আনোয়ারায় চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি র‌্যাবের হাতে গ্রেফতার পাইকগাছায় জাফর আউলিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন বাসসের চেয়ারম‍্যান মুন্সিগঞ্জে বিদেশি পিস্তল গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার মুন্সিগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় দেয়াল ধসে দুই শিক্ষার্থী গুরতর আহত: রাস্তা বন্ধ করে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ সিরাজগঞ্জ ফুলকোচা কলেজের এডহক কমিটির পরিচিতি সভা ও জুলাই আগষ্ট শহীদদের স্মরণে বৃক্ষ রোপণ ‎দুর্গাপুর উপজেলা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার ফুলবাড়ীয়ায় তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ রাঙামাটির জুড়াছড়ি বগাখালী সীমান্ত থেকে আধার কার্ডসহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি মাদকের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হত্যা, উত্তাল শ্রীপুর, বাড়িতে আগুন বিসিবির ইয়াং টাইগার চ্যালেঞ্জ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেট দলকে প্রেসক্লাবের সভাপতি খান হাসানের নেতৃত্বে সম্বর্ধনা লালমোহনে অপরাধ প্রবণতা রোধের লক্ষ্যে ওপেন হাউজ ডে
/ ঢাকা

রূপগঞ্জ থানার উদ্যোগে ওপেন হাউজ ‘ডে অনুষ্ঠিত

মাহফুজ জাহিদ 
শুক্রবার, ৮ আগস্ট, ২০২৫, ১১:৪০ অপরাহ্ন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক ও’পেন হাউজ ‘ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৳ আগস্ট) সকাল ১১ টায় থানা কম্পাউন্ডে পুলিশের উদ্যোগে এ “ওপেন হাউজ ডে” অনুষ্ঠিত হয়।

থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো.তরিকুল ইসলামের (পিপিএম) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিশেষ শাখার (ডিএসবি) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,ইসরাত জাহান পিপিএম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সিনি: সহকারি পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম।
এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইসরাত জাহান বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ। সে লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর।একইসাথে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহায়তা কামনা করেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।


এই বিভাগের আরো খবর
মুন্সিগঞ্জে বিদেশি পিস্তল গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার
মাদকের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হত্যা, উত্তাল শ্রীপুর, বাড়িতে আগুন
শ্রীপুরে শীতলক্ষ্যার চর দখলমুক্ত করতে অভিযান: ভেঙে ফেলা হলো একের পর এক অবৈধ স্থাপনা
ইউপি চেয়ারম্যান ও জাতীয় পার্টি নেতা কামাল হোসেন গ্রেফতার
শ্রীপুরে ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা
মুন্সিগঞ্জে বিএনপির বিজয় র‌্যালি

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin