রূপগঞ্জ থানার উদ্যোগে ওপেন হাউজ ‘ডে অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক ও’পেন হাউজ ‘ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৳ আগস্ট) সকাল ১১ টায় থানা কম্পাউন্ডে পুলিশের উদ্যোগে এ “ওপেন হাউজ ডে” অনুষ্ঠিত হয়।
থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো.তরিকুল ইসলামের (পিপিএম) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিশেষ শাখার (ডিএসবি) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,ইসরাত জাহান পিপিএম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সিনি: সহকারি পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম।
এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইসরাত জাহান বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ। সে লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর।একইসাথে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহায়তা কামনা করেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।