লাবসা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি শফিকুল, সম্পাদক শাহিন, সাংগঠনিক ছোট

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ শফিকুল ইসলাম। তিনি ২২৯ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে শাহিন হোসেন ৩২৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন এবং রফিকুল ইসলাম ছোট ১৭৮ ভোট পেয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।
গত শনিবার লাবসা ইউনিয়ন পরিষদে উৎসব মুখর পরিবেশে ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোটার ছিলেন ৪৫৯ নেতা কর্মী।
ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন ও ফলাফল ঘোষণা করেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এইচএম রহমতউল্লাহ পলাশ, সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু, যুগ্ন আহবায়ক ডঃ মনিরুজ্জামানসহ নেতৃবৃন্দ।
এদিকে, এবার নির্বাচনে টানা দ্বিতীয় বারের মত লাবসা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নির্বাচিত হলেন শফিকুল ইসলাম। এর আগে তিনি সদর থানা বিএনপি’র যুগ্ন আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিগত সরকারের সময় একাধিক নাশকতা মামলার আসামি ছিলেন তিনি।
নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক পদে নির্বাচিত দু’জনই নির্যাতিত ও মামলায় কারাবরণ করেছেন।
লাবসা ইউনিয়নের বিএনপি’র সাধারণ নেতা কর্মীরা মনে করেন, পুরাতন নতুন মিলিয়ে কর্মীরা সঠিক নেতৃত্ব বেছে নিয়েছেন। আগামীতে এই কমিটির হাত ধরে আরো বেশি গতিশীল হবে লাবসা ইউনিয়ন বিএনপি।