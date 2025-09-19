লাভলুকে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব পদে পূনর্বহালের দাবীতে ভাণ্ডারিয়ায় বিএনপি’র বিক্ষোভ

পিরোজপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব হিসেবে পূনর্বহালের দাবীতে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজের সামনে থেকে উপজেলা বিএনপি’র ব্যানারে এ বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটির নেতৃত্বদেন ভাণ্ডারিয়া পৌর বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক মো. মিরাজ হাওলাদার।
এতে অন্যান্যে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভাণ্ডারিয়া পৌর বিএনপি’র ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. আজাদ জোমাদ্দার, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি জনি আকন, ৪ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি নজরুল খলিফা, উপজেলা জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সভাপতি মো. মিজানুর রহমান মুন্সী, সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়াউল বেপারী প্রমূখ। উলেখ্য’ পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র কাউন্সিল নিয়ে হট্টগোলকে কেন্দ্র করে গত ৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় বিএনপি পিরোজপুর জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করে।