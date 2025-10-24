লামা ফাঁসিয়াখালীতে কৃষক দলের পরিচিতি ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বান্দরবানের লামা উপজেলার ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের উদ্যোগে এক প্রাণবন্ত “পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল, ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন শাখা’র আয়োজনে উক্ত অনুষ্টানের শুভ উদ্বোধন করেন ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ফসিউল আলম চৌধুরী। এতে
সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন কৃষক দলের আহ্বায়ক আব্দুস সালাম। ইউনিয়ন কৃষক দল সদস্য সচিব মোঃ নেয়াম উদ্দিন এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী কৃষক দল, লামা উপজেলা শাখার আহবায়ক মোঃ ইব্রাহিম।
এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য সচিব মোঃ আমিন হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ হোসাইন মার্মা,যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুল হক মিলন, মোঃ মিজানুর রহমান কাজী,মোঃ ওসমান গনী,ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন যুবদল সভাপতি আবু বক্কর,সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন, ৫নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি আলী আজম,বান্দরবান জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম মুন্না প্রমূখ।
এসময় বক্তারা বলেন “বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল দেশের মাটি ও মানুষের সংগঠন। কৃষক দলের প্রতিটি কর্মী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আগামীর বাংলাদেশে নেতৃত্বদানকারী তারেক রহমানের নির্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে।”
বক্তারা আরও বলেন, “এই দেশের মেরুদণ্ড কৃষক। কৃষকের ন্যায্য অধিকার আদায় ও গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কৃষক দলের প্রতিটি ইউনিটকে মাঠে থাকতে হবে।”
সভায় নেতৃবৃন্দ সংগঠনের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা, তৃণমূল পর্যায়ে ঐক্য বৃদ্ধি এবং সাধারণ কৃষকের পাশে থেকে দলীয় আদর্শ প্রচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি পাক, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক!” — এমন স্লোগানে মুখর ছিল পুরো মাঠ।