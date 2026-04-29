লালমনিরহাটে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত

শিরোনামে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের রুদ্রেশ্বর স্কুল এন্ড কলেজ হলরুমে এক সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি সংগঠন পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্থা (ফিডা’র) আয়োজনে বুধবার দিনব্যাপী এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুস সালাম শিকদার। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা লায়লা আক্তার বানু, ফিডার নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম, ফিডার সভাপতি হোসনে মাহবুবা বেগম,পরিচালক ফিরোজ আহমেদ পাশা,শিক্ষক নাহিদা আক্তার,হেমন্ত কুমার রায় প্রমুখ।
এ অনুষ্ঠানে ফিডার শিফট মেম্বার সহ অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ।এ সময় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।