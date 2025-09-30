লালমনিরহাটে দৃষ্টি শক্তি হারানো জুলাই যোদ্ধা মিজান’কে ৩(তিন)টি গরু উপহার দিলেন জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন

লালমনিরহাটে জুলাই যোদ্ধা মিজানুর রহমানকে তিনটি গরু উপহার দিয়েছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের আলতাফ হোসেনের ছেলে মিজানের বাড়িতে পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় তিনটি গরু তুলে দেন ফাউন্ডেশন সাধারণ সম্পাদক, সামসিয়ারা রহমান।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মিরপুরে আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি ডান চোখের দৃষ্টি শক্তি হারান মিজান। বর্তমানে তার পরিবারের আয়-রোজগারের সক্ষমতা না থাকায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাকে দেড় লাখ টাকায় তিনটি গরু কিনে দেওয়া হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক, সামসিআরা রহমান। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাসেল মিয়া, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই, লালমনিরহাট জেলা শাখা আহবায়ক আশিকুর রহমান ও সংগঠক বিপ্লব হোসেন সহ জুলাই যোদ্ধারা।
এসময় দৃষ্টি শক্তি হারানো জুলাই যোদ্ধা মিজানের হাতে গরু তুলে দিয়ে সামসিআরা রহমান বলেন, পূর্ণবাসন প্রকল্পের আওতায় তিনটি গরু দেওয়া হলো। এ ক্যাটাগরি যোদ্ধাদের প্রথমে দেওয়া হচ্ছে তবে কার্যক্রম চলমান থাকবে।