লালমনিরহাটে নামুড়ি হাসপাতাল ও ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন

লালমনিরহাটে নামুড়ি ডায়াগনস্টিক ও ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার দুপুরে জুমআর নামাজ শেষে লালমনিরহাটের আদিতমারি উপজেলার নামুড়ি বাজারে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের এমডি আনছারুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। তিনি বলেন, সেবা দেওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এসময় স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।
সেবাই ধর্ম এমন স্লোগানে ডায়াগনস্টিক সেন্টারটির কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আদিতমারি উপজেলার মানুষের মাঝে হাসি ফুটে উঠেছে। স্থানীয়রা জানান, আগে সুচিকিৎসা পেতে রংপুর যেতে হতো এখন সব ধরনের পরিক্ষা,নিরীক্ষা নামুড়ি বাজারে পাবো। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ০৭ পলাশী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলাউল ইসলাম ফাতেমি। তিনি বলেনে এমন প্রত্যন্ত এলাকা আধুনিক মানের প্রতিষ্ঠান ছিলনা এখন সাধরাণ মানুষ স্বল্প খরচে ভালো সেবা পাবে এমনটা প্রত্যাশা করি।
নামুড়ি হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ বলেন, অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ও রংপুর থেকে আসা স্বনামধন্য ডাক্তাররা স্বল্প খরচে চিকিৎসা প্রদান করবেন। তিনি আরো বলেন, আগামী শুক্রবার থেকে আউটডোরে ৩০ টাকা টিকিট মূল্যে এমবি বি এস ডাক্তাররা রোগীদের নিয়মিত সেবা প্রদান করবে ।।