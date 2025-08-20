লালমনিরহাটে নিখোঁজের ২ দিন পর অটোরিকশা চালকের লাশ ভাসছে নদীতে

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার ছোট সতিনদীতে ভাসছে আরিফুল ইসলাম (৩০) নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে উপজেলার ভেলাবাগুড়ি ইউনিয়নের কাসিম বাজার এলাকায় জামবাড়ি সতিনদীতে লাশটি ভেসে উঠে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলার আদিতমারী উপজেলার টেপাটারি এলাকার মৃত্যু মারুফ হোসেনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (অরফে) পিসতুল।
পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, গত সোমবার (১৮ আগষ্ট) বিকেলে অটো চালানোর উদ্দেশ্যে, বাড়ি হতে অটোসহ বের হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত রাত হলে ফিরে আসে বাসায়। কিন্তু সেদিন পিসতুল আর বাসায় ফিরে নি। এরপর থেকে তাকে খোঁজে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, “জামবাড়ি সতি নদীর তীরে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয়রা এ লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। তবে স্থানীয়রা কেউ তার পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি। নিহতের পড়নে শুধুই একটি জিন্স প্যান্ট। দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে স্রোতহীন এ সতীনদীতে লাশ ফেলে পালিয়েছে বলে ধারনা করছেন স্থানীয়রা।”
হাতীবান্ধা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মাহমুদুন্নবী বলেন, “স্থানীয়দের খবরে ঘটনাস্থলে অফিসার পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার ও তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।”