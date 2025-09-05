লালমনিরহাটে বহুল আলোচিত মোটরসাইকেল দিয়ে ছিনতাইকারী মাসুদ রানা গ্রেপ্তার

লালমনিরহাট জেলার বহুল আলোচিত বিগত ৩/৪ মাস যাবৎ লাল কালো রংয়ের পালসার মোটরসাইকেলে দিয়ে একাধিক ক্রাইম ও ছিনতাইকারী আসামি গ্রেফতার। গতকাল ৪ সেপ্টেম্বর মহেন্দ্রনগর সারের গোডাউন এর সামনে হাইওয়ে রোডে ছিনতাই করা অবস্থায় জেলা ডিবি পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত আসামীকে ধরতে সক্ষম হয়।
লালমনিরহাট সদর থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বলেন, ধৃত ছিনতাইকারী আসামী মোঃ মাসুদ রানা(২৮),পিতা- মো: আব্দুল খালেক,মাতা- মোছা: মাহফুজা বেগম,সাং- চড়িতাবাড়ী,থানা- আদিতমারী, জেলা- লালমনিরহাট। উক্ত আসামী লালমনিরহাট সদর থানা ও জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৫ থেকে ১৬ টি’র বেশি একটি লাল কালো পালসার মোটরসাইকেল দিয়ে ছিনতাই করতো বলে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। আমরা ভক্ত ছিনতাইকারী আসামীর’কে ধরার জন্য গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও তথ্য প্রযুক্তি মাধ্যমে ডিবি, সিআইডি ও সাদা পোশাকে পুলিশ নিযুক্ত করে উক্ত আসামিকে ধরতে সক্ষম হই।
ছিনতাইকারী আসামীর কাছ থেকে তিনটি মোটরসাইকেল, দুইটি হেলমেট, নগদ কিছু টাকা, ও চারটি মোবাইল ফোন জব্দ করতে সক্ষম হয়েছি। এ ব্যাপারে একাধিক মামলার প্রস্তুতি চলছে, আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে ।।