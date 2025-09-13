লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ড আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ডের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সাধারণ পাঠাগারের সভাকক্ষে জেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম শফিকুল ইসলাম কানু (গেরিলা লিডার ’৭১)-এর সভাপতিত্বে এ সভা হয়।
সভায় বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক, সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাশেম এবং সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল হক (হাতীবান্ধা), বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিক (কালিগঞ্জ) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের (আদিতমারী)।
এ সময় আরও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, লালমনিরহাট বার্তা পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অধ্যক্ষ ড. এ এস এম মনওয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক আব্দুর রব সুজন, জাহাঙ্গীর আলম শহীন, মিলন পাটোয়ারি, হাসানুল আজিজ, তৈহিদুল ইসলাম লিটন, জি এস বাবু প্রমুখ।
আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম শফিকুল ইসলাম কানু বলেন, গত ৫৪ বছরে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষাধিক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা হয়েছে। এসব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে বাদ দিতে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) কে সহযোগিতা করবে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমান কমিটির মেয়াদকালে উপজেলা ও ইউনিয়ন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। এই আহ্বায়ক কমিটিতে শুধু রণাঙ্গনের প্রকৃত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা অন্তর্ভুক্ত হবেন। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা বিগত সরকারগুলোর আমলে দলীয়করনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি কিংবা তৈরিতে সহযোগিতা করেননি সর্বপরি তিনি কোন রানৈতিক দলের পদধারি ব্যক্তি এই সকল মুক্তিযোদ্ধা কোন কমিটিতে অন্তভূক্ত হতে পারবেন না।
উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের আহ্বায়ক নঈম জাহাঙ্গীর ও সদস্য সচিব সাদেক আহমেদ খানের যৌথ স্বাক্ষরে গত ১ সেপ্টেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম শফিকুল ইসলাম কানুকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট লালমনিরহাট জেলা ইউনিট কমান্ড অনুমোদন দেওয়া হয়।
অনুমোদিত কমিটিতে রয়েছেন— যুগ্ম আহ্বায়ক: বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক, সদস্য সচিব: বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাশেম, সদস্য: বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম (পাটগ্রাম), বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল হক (হাতীবান্ধা), বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিক (কালিগঞ্জ), বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের (আদিতমারী) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ বজলুর রশিদ (লালমনিরহাট সদর)।