লালমনিরহাটে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন রাকিবুল হাসান

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি লালমনিরহাট ইউনিটের কার্যক্রম আরও সচল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট অ্যাডহক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এই কমিটিতে এনসিপি’র লালমনিরহাটের প্রধান সমন্বয়কারী রাকিবুল হাসানকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব ড. কবির মো. আশরাফ-এর স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত তিন মাস মেয়াদে এই অ্যাডহক কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।
নতুন গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক এইচ এম রকিব হায়দার ও লালমনিরহাট সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক এ বি এম ফেরদৌস সেক্রেটারি হিসেবে দ্বায়িত্ব পেয়েছেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এ-সার্কেল), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ, লালমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স লালমনিরহাটের উপসহকারী পরিচালক, অ্যাডভোকেট জিন্নাত ফেরদৌস আরা রোজী, মো. আব্দুল হাকিম,ছাত্র প্রতিনিধি মো. হামিদুর রহমান।
সার্কুলারে আরও বলা হয়েছে, এই অ্যাডহক কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে সোসাইটির গঠনতন্ত্রের ধারা ৯(৩) অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। নতুন কমিটির মেয়াদ ধারা ৯(৪) অনুযায়ী কার্যকর হবে।
রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ, চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন এই কমিটির মাধ্যমে লালমনিরহাট ইউনিটের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করছে সচেতন মহল।।