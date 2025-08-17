লালমনিরহাট সীমান্তে দুই বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারত

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন হওয়া দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি ।
আজ রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৩ টার দিকে ভারতের ৯৮/বিএসবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা সীমান্ত মেইন পিলার ৮৪৫ এলাকা দিয়ে তাদের বাংলাদেশে পাঠায়। পরে ওই পিলার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে প্রধানপাড়া গ্রাম থেকে তিস্তা ব্যাটালিয়ন-২ (৬১ বিজিবি) টহলদল তাদের আটক করে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন—নড়াইলের সিতারামপুর গ্রামের মো. রানু মোল্লা (৬০) এবং সুনামগঞ্জের ছাত্তারকোনা মেওরাখোলা গ্রামের মো. আবু সিদ্দিক (৫০)। এ বিষয়ে পাটগ্রাম থানার পুলিশ পরিদর্শক মিজানুর রহমান জানান তাদের হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং আত্নীয় স্বজনকে জানানো হয়েছে যাচাই বাছাই শেষ এ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে”।