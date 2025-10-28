লালমোহনে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ভোলার লালমোহন উপজেলায় মাসিক আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহ আজিজ। সভায় অপরাধ দমন, মাদক প্রতিরোধ, কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষার মানন্নোয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধসহ বিভিন্ন দফতরের চলমান কার্যক্রম এবং সমস্যা-সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এরআগে লালমোহনে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় লালমোহন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রেজওয়ানুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মো. মহসীন খান, ওসি মো. সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম বাবুল, প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক মো. সোহেল আজিজ শাহিন, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মো. রুহুল আমিন, উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মো. আজাদুর রহমানসহ সরকারি বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।