লালমোহনে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

ভোলার লালমোহন উপজেলায় বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত লালমোহন সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে উপজেলার ৯টি কিন্ডারগার্টেনের নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণির মোট ৩৩৬জন শিক্ষার্থী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে লালমোহন হা-মীম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৮৬জন, ইসলামিক মডেল মাদরাসার ৬৪জন, লালমোহন মডেল একাডেমির ৪০জন, লর্ডহার্ডিঞ্জ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ৫৭জন, রায়চাঁদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ১৬জন, বাংলাবাজার মডেল একাডেমির ১৬জন, সেকান্তরনগর একাডেমির ৩৪জন, মোতাছিনবিল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড মাদরাসার ১০জন এবং এ.রব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ৩জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ।
পরীক্ষায় হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন লালমোহন মডেল একাডেমির প্রধান আজিম উদ্দিন খান ও হল সচিবের দায়িত্ব পালন করেন লালমোহন হা-মীম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাথমিক শাখার প্রধান মনজুরুল ইসলাম। লালমোহন থানার ওসি মো. সিরাজুল ইসলাম পরীক্ষার হল পরিদর্শন করে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের এই মেধা বিকাশের প্রতিযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।
হল সুপার আজিম উদ্দিন খান বলেন, এ বছর লালমোহনে কেন্দ্রটি নতুন এনেছি। প্রথম বছরেই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য এই পরীক্ষার ধারা অব্যাহত থাকবে।