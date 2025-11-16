সোমবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:০৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
শাহজাদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের বিধান বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন  শেরপুরে ব্যানারে  সাবেক হুইপের ছবি  দিয়ে গভীর রাতে  আঃলীগের ঝটিকা মশাল মিছিল আওয়ামী লীগের ‘নৈরাজ্য’ ঠেকাতে শ্রীপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ভাসানীর ৪৯’তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা লালমোহনে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন ভান্ডারিয়ায় ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপি’র উঠান বৈঠক ঠাকুরগাঁওয়ে তথ্যনির্ভর নতুন বাংলাদেশ গঠনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত গোয়াইনঘাট গহড়া গ্রামে সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের নবান্ন উৎসব উদযাপন কমিউনিটি ব্যাংক ও সি পার্ল হসপিটালিটি গ্রুপের সঙ্গে ব্যবসায়ীক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর নালিতাবাড়ীর চেল্লাখালী নদীর ব্রিজ ভেঙে পরায় নদী পারাপারে চরম দুর্ভোগ ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে অটো চালকের লাশ ভাণ্ডারিয়ায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প পাইকগাছায় শীতের শুরুতেই কদর বেড়েছে পুরনো গরম কাপড়ের গাজীপুরের গৃহবধূ হত্যা: ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই সন্দিগ্ধকে ধরে ফেলল র‌্যাব আত্রাইয়ে গ্রামীণফোনের টাকা ছিনতাই মামলা ও মাদক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি গ্রেফতার পাইকগাছায় বর্জ্য দূষণ হ্রাস ও সুন্দরবনের পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত নান্দাইলে তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের ৩১ দফা প্রচারে উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ কালিগঞ্জ বিএনপি নেতা ফারুকের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল বগুড়া-১ আসনে ধানের শীষে ভোট চেয়ে কাজী রফিকুল ইসলামের ব্যাপক গণসংযোগ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা রদবদল নারায়ণগঞ্জে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবীতে মহানগর বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলন সরওয়ার জামাল নিজামের প্রোগ্রামে মানুষের ঢল গুটিকয়েক চাঁদাবাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিএনপি সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বোয়ালখালীতে বেসিক কোর্স সম্পন্ন: সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে স্কাউটদের ভূমিকা অনন্য: কানিজ ফাতেমা রাউজানে কান্দিপাড়া আরবীয়া ফয়জুল উলুম মাদ্রাসার ৬৫তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত ১৩৪টি বিজ্ঞাপনী প্রচারণাকে সম্মাননা প্রদান করে ১৪তম কমওয়ার্ড অনুষ্ঠিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্মিলনে তরুণদের নিয়ে বেসিসের উদ্যোগ নওগাঁয় ইটভাটা মালিক-শ্রমিকের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন যশোরে শিশু শিক্ষার্থীর হাত ভাঙার ঘটনায় অভিযুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক কারাগারে নবীনগরে আওয়ামী লীগের নেতা গ্রেপ্তার-২ গাজীপুরে গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় মাঝরাতে পেট্রোল বোমা হামলা
/ বরিশাল

লালমোহনে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

অপু হাসান, লালমোহন (ভোলা)
রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫, ৯:১৩ অপরাহ্ন

ভোলার লালমোহন উপজেলায় বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত লালমোহন সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে উপজেলার ৯টি কিন্ডারগার্টেনের নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণির মোট ৩৩৬জন শিক্ষার্থী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে লালমোহন হা-মীম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৮৬জন, ইসলামিক মডেল মাদরাসার ৬৪জন, লালমোহন মডেল একাডেমির ৪০জন, লর্ডহার্ডিঞ্জ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ৫৭জন, রায়চাঁদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ১৬জন, বাংলাবাজার মডেল একাডেমির ১৬জন, সেকান্তরনগর একাডেমির ৩৪জন, মোতাছিনবিল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড মাদরাসার ১০জন এবং এ.রব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ৩জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ।
পরীক্ষায় হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন লালমোহন মডেল একাডেমির প্রধান আজিম উদ্দিন খান ও হল সচিবের দায়িত্ব পালন করেন লালমোহন হা-মীম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাথমিক শাখার প্রধান মনজুরুল ইসলাম। লালমোহন থানার ওসি মো. সিরাজুল ইসলাম পরীক্ষার হল পরিদর্শন করে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের এই মেধা বিকাশের প্রতিযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।
হল সুপার আজিম উদ্দিন খান বলেন, এ বছর লালমোহনে কেন্দ্রটি নতুন এনেছি। প্রথম বছরেই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য এই পরীক্ষার ধারা অব্যাহত থাকবে।


এই বিভাগের আরো খবর
রাজাপুরে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের পরিবারের সদস্যদের অচেতন করে চুরি, হাসপাতালে তিনজন
শেখ হাসিনা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাসক: মেজর হাফিজ
মনোনয়ন পরবর্তী আগামীকাল শনিবার লালমোহনে আসছেন মেজর হাফিজ
‎রাজাপুরে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যারিস্টার মঈন ফরোজির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত
রাজাপুরে শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মোটরসাইকেল শোডাউন
রাজাপুরে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় মিরেরহাট স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin