লালমোহনে নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

ভোলার লালমোহনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত। এ উপলক্ষ্যে ২২’ অক্টোবর আজ বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পদযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহ আজিজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ইমনের সঞ্চালনায় সভায় লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও পরিনতি নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।
সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, হা- মীম রেসিডেনসিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ইসলামিক মডেল মাদরাসা, লালমোহন মডেল একাডেমীসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক এবং মসজিদের ইমামগন উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিরাপদ সড়কের জন্য প্রতিটি নাগরিকের সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।