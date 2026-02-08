লালমোহনে নূরে আলম তানিন এর উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতিকের লিফলেট বিতরণ

ভোলার লালমোহনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রমের পক্ষে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট প্রদাদের জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে লালমোহন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব আনিচল হক মিয়ার সুযোগ্য সন্তান লালমোহন উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক নূরে আলম তানিন এর উদ্যোগে লালমোহন বাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট প্রদান ও লিফলেট বিতরণ করেন।
এসময় নূরে আলম তানিন ব্যবসায়ীদেরকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে লালমোহন- তজুমদ্দিনের বিএনপির প্রার্থী মেজর অব. প্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রমকে বিজয়ী করার জন্য অনুরোধ করেন।
এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, লালমোহন পৌরসভার সাবেক ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক অপু হাসান, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা হারুন , মামুন, ছাত্রদল নেতা রিজভী শাকিলসহ আরো অনেকে।