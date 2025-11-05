বুধবার, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৯ অপরাহ্ন
/ বরিশাল

লালমোহনে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে আগাম শীতকালীন সবজি বীজ বিতরণ

অপু হাসান, লালমোহন (ভোলা)
বুধবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৫, ৬:৩০ অপরাহ্ন

ভোলার লালমোহন উপজেলায় প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে আগাম শীতকালীন শাকসবজির বীজ বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রবি মৌসুমের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ সবজি বীজ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শাহ আজিজ। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব সভাপতি মোঃ সোহেল আজিজ শাহিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আবু হাছনাইনসহ স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রান্তিক কৃষকরা।

কর্মসূচির আওতায় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের আগাম শীতকালীন শাকসবজির বীজ ও সার প্রদান করা হয়।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

