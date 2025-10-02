লালমোহনে মৎস্যজীবীদের নিয়ে সচেতনতা সভা

ভোলার লালমোহন উপজেলায় ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের নিয়ে সচেতনতা সভা করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দফতরের আয়োজনে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহযোগিতায় উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর বাজারে এ সভা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহ আজিজ।
এ সময় তিনি বলেন, নির্বিচারে মা ইলিশ শিকার করা হলে ভবিষ্যতে আর এই ইলিশ পাওয়া যাবে না। ইলিশ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ। এটিকে টিকিয়ে রাখা সবার দায়িত্ব। নিজেদের স্বার্থে মা ইলিশ রক্ষা অভিযানের সময় মৎস্যজীবীদের ধৈর্য ধরতে হবে। নিষেধাজ্ঞার সময়ে কার্ডধারী জেলেদের সরকারি বরাদ্দের চাল যথা সময়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।
লালমোহন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আলী আহমদ আখন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপজেলা সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান, থানার এসআই মো. নূর আমিন, মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী মো. নেছার উদ্দিন ও সাইফুল ইসলাম সোহাগসহ স্থানীয় মৎস্যজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।