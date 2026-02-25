লালমোহনে ৩ কেজি গাঁজাসহ আটক-১

ভোলার লালমোহন উপজেলায় ৩ কেজি গাঁজাসহ মো. ইউনুস হাওলাদার নামে ৪৮ বছর বয়সী এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এরআগে মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাদাপুল এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত ইউনুস হাওলাদার পটুয়াখালী জেলার রাঙাবালী উপজেলার ছোট বাইশদিয়া এলাকার মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে লালমোহন থানার ওসি মো. অলিউল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই নুরে আলম, এসআই মো. জিল্লুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি ইউনুস হাওলাদারকে আটক করেন। আটকের পর তার বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এরপর বুধবার সকালে মাদক কারবারি ইউনুস হাওলাদারকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, ভোলা পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছারের দিকনির্দেশনায় লালমোহন থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ওই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।