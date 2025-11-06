লালমোহনে ৭০০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারি গ্রেফতার

ভোলার লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়নের বালুরচর এলাকা থেকে ৭০০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে লালমোহন থানার এএসআই ইলিয়াস সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে মো. রুবেল (৩৮) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেন।
গ্রেফতারকৃত রুবেল কালমা ইউনিয়নের বালুরচর ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আসমত আলীর ছেলে।
অভিযানকালে তার কাছ থেকে ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম জানান, “আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মাদকবিরোধী এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।”