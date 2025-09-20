লালমোহন থানা পুলিশের অভিযানে ১৮ দিনে ১৫ টি মোবাইল উদ্ধার

ভোলার লালমোহনে থানায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১৮ দিনে ১৫ টি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়েছে। লালমেহন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ সিরাজুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে মাত্র ১৮ দিনে ১৫টি চুরি হওয়া ও হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
থানা সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি বিভিন্ন সময়ে ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ করলে থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে এসকল মোবাইলফোন উদ্ধার করে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃত মালিকদের নিকট মোবাইলফোন গুলো হস্তান্তর করা হয়। লালমোহন থানার এমন সাফল্যে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তারা জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে জনগণের প্রিয় সম্পদ ফেরত দেওয়ার এই উদ্যোগ পুলিশের প্রতি আস্থা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমন উদ্যোগ শুধু লালমোহন থানার নয়, বরং পুরো ভোলা বাসীর জন্য এক গর্বের অর্জন।
এ বিষয়ে লালমোহন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, জনগণের আস্থা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বদা নিরলসভাবে কাজ করছে। চুরি ও প্রতারণা রোধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।