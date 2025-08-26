লেবানন হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করলে ‘ধাপে ধাপে’ সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব নেতানিয়াহুর

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সোমবার জানিয়েছেন, হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে ইসরাইল লেবাননের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং বৈরুত তাদের অস্ত্র সমর্পণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে দেশটি ‘ধাপে ধাপে’ তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে।
জেরুজালেম থেকে এএফপি জানায়, গত বছর ইসরাইল ও ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় থেকে লেবাননের সেনাবাহিনী দক্ষিণ অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে। তারা হিজবুল্লাহর অবকাঠামো ধ্বংস করছে।
লেবানন হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্রকরণে বাধ্য করার জটিল সমস্যার মোকাবিলা করছে। এ মাসের শুরুর দিকে লেবাননের মন্ত্রিপরিষদ সেনাবাহিনীকে চলতি বছরের শেষ নাগাদ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছে। যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইসরাইল লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে এবং বলছে, হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র না করা পর্যন্ত এ হামলা চলবে। ইসরাইল এই অঞ্চলের পাঁচটি কৌশলগত এলাকা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।
নেতানিয়াহু এক বিবৃতিতে বলেন, হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্রকরণে ইসরাইল লেবাননকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং উভয় দেশের নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য একসাথে কাজ করতে চায়।বিবৃতিতে ইসরাইল লেবানন সরকারের নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
হিজবুল্লাহ লেবাননে ১৯৭৫-১৯৯০ সালের গৃহযুদ্ধের পর থেকে অস্ত্র বহন করছে। গত বছর ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধের পর তারা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই মাসের শুরুতে হিজবুল্লাহ নেতা নাইম কাসেম তার গোষ্ঠীকে নিরস্ত্রকরণে লেবানন সরকারের পরিকল্পনা প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর