লোহাগাড়ায় আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরীর পক্ষে আমিরাবাদ ঘোণাপাড়ায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

তারুণ্যের প্রথম ভোট দাঁড়ি পাল্লার পক্ষে হউক এই স্লোগানকে সামনে রেখে
চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম -১৫ (সাতকানিয়া – লোহাগাড়া) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২৮ শে নভেম্বর (শুক্রবার) বাদে মাগরিব আমিরাবাদ ৪ নং ওয়ার্ড ঘোনাপাড়ায় উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
ঘোনাপাড়া ইউনিটের সভাপতি মাস্টার একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা পেশ করেন,প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী লোহাগাড়া উপজেলা শাখার সেক্রেটারি আ ন ম নোমান। প্রধান মেহমান আমিরাবাদ ইউনিয়ন আমীর অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান। প্রধান আলোচক সাবেক ছাত্র নেতা চট্টগ্রাম জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আমিরাবাদ ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মৌলানা নুরুল ইসলাম। সেক্রেটারি আরিফুল্লাহ।শাহ মজিদিয়া আখতারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মোহাম্মদ আবুল মাকসুম।
এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, আমিরাবাদ যুব বিভাগের সভাপতি হাফেজ জাহেদুল ইসলাম,রোকন আব্দুর রহমান, জামায়াত কর্মী বেলাল উদ্দিন, লোকমান হোসেন,ফখরুল ইসলাম,হামিদ হোসেন, আলী আহমেদ, নেজাম উদ্দীন,ছামির,ইব্রাহিম,ফজল কবির, ঘোণাপাড়া ইউনিট ইসলামী ছাত্র শিবিরের পরিচালক মিজবাহ উদ্দীন, সেক্রেটারি মাহতাবউদ্দিন,প্রচার সম্পাদক তাইসীর, বায়তুল মাল সম্পাদক ছাদেক এলাকার বিশিষ্টজন আব্দুল গণি সওদাগর, হাজী আলতাফ মিয়া, জানে আলম কালু,নেজাম উদ্দীন, হামিদ হোসেন কোম্পানিসহ এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
অথিতিরা তাদের বক্তব্যে বলেন,বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এই দেশে একটি ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণ রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, এই দেশের প্রতিটি সেক্টর দূর্নীতি মুক্ত করা হবে,এই দেশের শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশকে তাবেদারী রাস্ট্রে পরিণত করার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বক্তারা আরো বলেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচন আমাদের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ এই নির্বাচন মাধ্যমে ফয়সালা হবে দেশ ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত হবে? নাকি মানুষের মনগড়া মতবাদ দিয়ে হবে? এই নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে দূর্নীতি বাজদের পরাজিত করতে হবে। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট প্রধান করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরীকে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করুন ।