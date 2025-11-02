লোহাগাড়ায় দুই ইয়াবা ব্যবসায়ী আটক- ২

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার বিশেষ অভিযানে দুই ইয়াবা ব্যবসায়ীকে আটক করেছে থানা পুলিশ। আজ ২নভেম্বর (রবিবার)গভীর রাত ৩ঘটিকায় চট্টগ্রাম – কক্সবাজার মহাসড়ক সংলগ্ন চুনতি ফরেষ্ট অফিসের সামনে থানার একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২ যুবককে ইয়াবা, ব্যবহৃত মোটরসাইকেলসহ আটক করা হয় ।
আটককৃতরা হলেন,১-মোঃ বেলাল (৩৫) পিতা মৃত নুরুল কবির,ছগিরা পাড়া (২নং ওয়ার্ড) সাতকানিয়া অপরজন আলী হোসেন (২০) পিতা মৃত কবির আহমদ, ৪নং ক্যাম্প কুতুপালং, কক্সবাজার।
থানা সূত্রে জানা যায়,ওসি আরিফুর রহমান নির্দেশনায় এস আই গোবিন্দের নেতৃত্বে অভিযানে আটকদের কাছ থেকে ৮শত পিস ইয়াবা, ১টি মোটরসাইকেলসহ দুইজন কে আটক করেছে লোহাগাড়া থানার পুলিশ।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘদিন মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।
এ বিষয়ে লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আরিফুর রহমান জানান,মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে পুলিশ সর্বদা কঠোর অবস্থানে থাকবে।আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে কার্টের মাধ্যমে আদালতে প্রেরণ করা হবে ।