লোহাগাড়ায় ব্লকেড কর্মসূচি পালিত যানচলাচল বন্ধ ছিল ৪ ঘন্টা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় চট্রগ্রাম কক্সবাজার-মহাসড়ক ৬ লেইন করার দাবিতে লোহাগাড়ায় ব্লকেড কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ৩০ শে নভেম্বর -২৫ সকাল ০৯ টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত এই ব্লকেড কর্মসূচি পালিত হয়।
লোহাগাড়া উপজেলায় চট্টগ্রাম – কক্সবাজার মহাসড়ক সংলগ্ন বটতলী স্টেশনে পুলিশ বক্সের সামনে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছে ৬ লেইন বাস্তবায়ন কমিটির সংগঠক সহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ।
সকল ৯ টা থেকে লোহাগাড়ার বিভিন্ন অংশে যান চলাচল পুরাপুরি বন্ধ করে দে আন্দোলনকারীরা,যান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে দূরপাল্লার বাস সহ গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যাই যাত্রীরা ছিল চরম ভোগান্তিতে। ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়া এক যাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, এই মহাসড়কটি মৃত্যু পুরিতে পরিণত হয়েছে সরকারের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৬ লেইন বাস্তবায়ন কমিটির সংগঠক আজাদ শেখ বলেন, আজকের এই ব্লকেড কর্মসূচি প্রমাণ করে লোহাগাড়ার জনগণ ৬ লেইন বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।
বাস্তবায়ন কমিটির আরেক সংগঠক তামিম মির্জা বলেন, আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারকে বার বার জানানোর পরও দূশ্যমান কাজ হয়নি তাই আজকের এই ব্লকেড কর্মসূচি। তিনি আরে জানান ইতিমধ্যে আমি উপদেষ্টা, আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রামের ডি,সি সড়ক ও জনপদ বিভাগের সাথে কথা বলেছি তারা আগামী ৭ দিনের মাধ্যে মহাসড়ক ৬ লেইন করার কাজ শুর করবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দুপুর সাডে ১২ টায় ব্লকেড কর্মসূচি প্রত্যহারের ঘোষণা দেন। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল ইসলাম আন্দোলন কারিদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা জনদূর্ভোগ কমাতে ব্লকেড কর্মসূচি প্রত্যাহার করেনিন আমি এই মহাসড়কের সম্পর্কে মন্রণালায়কে অবহিত করব।