লোহাগাড়ায় মাদকাসক্ত ছেলেকে ইউএনও’র হাতে তুলে দিলেন মা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মাদকাসক্ত ছেলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুল ইসলাম। গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের দরবেশ হাট ডিসি সড়ক এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নাজির আলী পাড়া এলাকার আব্দুস ছোবহানের ছেলে আবদুর রহিম (২৫) কে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬ (৫) ধারায় তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, আবদুর রহিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন করে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের মানুষকে উত্ত্যক্ত করছিলেন। নেশার টাকা জোগাড় করতে তিনি প্রায়ই মা ও স্বজনদের নির্যাতন করতেন। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর মা নিজেই ছেলের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতেই ইউএনও তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করেন।
এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, “একজন মা যদি নিজের সন্তানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে বাধ্য হন, তবে এর চেয়ে দুঃখজনক কিছু আর হতে পারে না। সমাজকে মাদকমুক্ত করতে আমাদের সকলের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আইন ভঙ্গকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”
অভিযানকালে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাদের পরিবারকে ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে মুচলেখা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এলাকায় অবাধ আড্ডা ও অসামাজিক কার্যক্রম প্রতিরোধে স্থানীয় দোকানদারদেরও সতর্ক করা হয়।
অভিযানে আনসার সদস্য ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।