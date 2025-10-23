লোহাগাড়ায় যৌথবাহিনীর অভিযানে বন্দুক ও মাদক দ্রব্যসহ গ্রেপ্তার-১

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে দুটি একনলা বন্দুকসহ ইসমাইল হোসেন(৩২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুর ২ টায় উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড ফরিয়াদেরকুল এলাকার মেহেরজানী বাপের পাড়ায় অবস্থিত পোল্ট্রি মুরগীর ফার্ম থেকে লোহাগাড়া আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও থানা পুলিশের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত ইসমাইল হোসেন বান্দরবান জেলার লামা থানার উত্তর হারবাং কলাতলী এলাকার মোঃ ফিরোজের ছেলে। এসময় তার কাছ থেকে ০২ টি একনালা দেশীয় বন্ধুক,০৮টি তাজা কার্তুজ (ফায়ারকৃত ০৩টি), ০১টি অস্ত্র পরিষ্কারক, ২০০ গ্রাম গাঁজা,০১ টি রামদা ও মাদক সেবনের সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।
লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) আরিফুর রহমানের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আটককৃত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য আইনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে আসামিকে চট্টগ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।