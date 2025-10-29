লোহাগাড়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মহিলা ইয়াবা কারবারী আটক

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও লোহাগাড়া থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে মনোয়ারা বেগম (২৯) এক মহিলা ইয়াবা কারবারি ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক। ২৯ অক্টোবর (বুধবার) দুপুর ৩ ঘটিকার সময় উপজেলা সদর ইউনিয়নের পোষ্ট অফিস রোড সংলগ্ন নাসির টাওয়ারের ৫ম তলায় অভিযান চালিয়ে থাকে আটক করে। আটক মনোয়ারা (২৯) বেগম উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের চাকফিরানী এলাকার মোঃ জসিম উদ্দিনের স্ত্রী।
আটকের সময় তার কাছ থেকে নগদ ৫৫১৮২ টাকা. ৩০৩২ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট.০১ টি মোবাইল (samsung galaxy জেট ফোল্ড) জব্দ করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লোহাগাড়া ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর দায়িত্বরত মেজর ও লোহাগাড়া থানারএস আই মাঈনুদ্দীন, আলীমের নেতৃত্বে উক্ত অভিযান পরিচালিত হয়।
লোহাগাড়া থানা অফিসার ইনচার্জ আরিফুর রহমানের কাছে এই বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন,আটক মহিলার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারায় মামলা প্রক্রিয়াধীন আগামীকাল চট্টগ্রাম কোর্টে প্রেরণ করা হবে।