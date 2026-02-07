লোহাগাড়ায় সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য আগামীকাল থেকে ৫ টি বাহিনী যৌথ টহলে থাকবে

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় আগামীকাল (রোববার) থেকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠ ও শান্তি পূর্ণ করার জন্য মাঠে থাকবে ৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে।
৬ ই ফেব্রুয়ারী -২৬ ইং (শনিবার) সন্ধ্যা ৭ টায় উপজেলা হলরুম কক্ষে প্রেস ব্রিফিং করেছেন উপজেলা প্রশাসন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন,আগামীকাল থেকে লোহাগাড়ার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মাঠে থাকবেন ৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯ টি টহল টিম, ৫ টি পুলিশি মোবাইল টিম ১ টি স্ট্রাইকিং ফোর্স, ২ টি বিজিবির টহল টিম। ২ টি আনসার টহল টিম থাকবে।