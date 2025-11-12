লোহাগাড়া উপজেলায় ট্রমা সেন্টারে ডিজিটাল এক্স-রে মিশিনের উদ্বোধন

দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম না থাকা ট্রমা সেন্টারে নতুনভাবে চালু হল ডিজিটাল এক্স -রে মিশিনের কার্যক্রম এখন থেকে এই ট্রমা সেন্টারে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সকল রোগীরা সরকার নির্ধারিত মূল্যে ফিঃ জমা দিয়ে এক্স-রে করতে পারবে।
আজ ১২ নভেম্বর (বুধবার) দুপুর ১২ টায় ট্রমা সেন্টারে উক্ত মিশিনের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।
এই সময় লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ ইকবাল হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন,লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,তিনি বলেন,লোহাগার এত জনগোষ্ঠীর জন্য এই এক্স-রে মিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলের দরিদ্র ব্যক্তিরা স্বল্প মূল্যে পরীক্ষা করাতে পারবেন, অনেক টাকা খরচ করে প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা করতে হবে না, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেবার মান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে আমি উপজেলায় যোগদানের পর থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান ডা. ইকবাল হোসেনর নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে খুবই ভাল লাগতেছে। লোহাগাড়া বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লোকজনকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল কর্মতাদের অনুরোধ জানান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য এস এম সেলিম উদ্দিন খোকন চৌধুরী,উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি অধ্যক্ষ আ ন ম নোমান।
সভাপতির বক্তব্য ডা.ইকবাল হোসাইন বলেন,ট্রমা সেন্টারটি এক প্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলেন, আমি যোগদানের পর সকলের সহযোগিতায় এটি চালু করেছি চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের দূর্ভোগ কমাতে এই খানে সংযোজন করা হয়েছে ডিজিটাল এক্স-রে মিশিন এই মিশিনটি উন্নত প্রযুক্তিধারা তৈরী, স্বচ্ছ, নির্ভূল রিপোর্ট পাওয়া যাবে, এই মিশিনের সাহায্য এখন থেকে ২০ প্রকার এক্স -রে পরীক্ষা করাতে পারবেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা রোগীরদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা প্রদানে আমরা বদ্ধ পরিকর।
এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, পদুয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর হামিদুর রহমান,লোহাগাড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ সাইফুল্লাহ চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নুসরাত জাহান, জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডসিন) সুমন চৌধুরী পদুয়া ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি জিয়া উল হক, নুরুল ইসলাম সিকদার সহ আরো অনেকে উপস্থিতি ছিলেন।