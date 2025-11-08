লোহাগাড়া উপজেলা প্রশাসন কাপ আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে “ উপজেলা প্রশাসন কাপ আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫”-এর শুভ উদ্বোধন। আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার ড. কর্ণেল অলি আহমেদ মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সাইফুল ইসলাম
এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার মং এছেন, লোহাগাড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহাজাদা মিনহাজ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সহ হাজারো দর্শক ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ।
উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় বড়হাতিয়া ইউনিয়ন বনাম চরম্বা ইউনিয়ন ফুটবল দল। খেলার শুরু থেকেই দুই দলই দর্শকদের মাতিয়ে রাখে চমৎকার পাস বিনিময় ও গোলের সুযোগ তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি ৩-২ গোলে বড়হাতিয়া ইউনিয়ন জয় লাভ করে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন,
“ক্রীড়া শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অসামান্য ভূমিকা রাখে। নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম নিজেদের শৃঙ্খলাবোধ, দলগত চেতনা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, ক্রীড়া তরুণ সমাজকে মাদক, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে দূরে রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়ামুখী ও ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। এ ধরনের টুর্নামেন্ট শুধু খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের সুযোগই তৈরি করে না, বরং পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।”
ইউএনও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে খেলা উপভোগ করার জন্য উপস্থিত দর্শক, খেলোয়াড়, আয়োজক কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, “আজকের খেলায় যে শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় ছিল, তা লোহাগাড়াবাসীর ক্রীড়াপ্রেম ও সচেতনতার প্রতিফলন। এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী।”