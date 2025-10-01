শতাংশ হারে বাড়ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও ভাতা

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও ভাতা শতাংশ হারে বাড়ানোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানোর সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পূজার ছুটি শেষে আগামী রোববার (৫ অক্টোবর) এ প্রস্তাব পাঠানো হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ও ভাতা দিতে প্রস্তাবের ফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ আলাদা করে এ প্রস্তাব দেবে।
দুটি ফাইলেই শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) অনুমোদন দিয়েছেন। এখন সেটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পাঠানো হবে। দুর্গাপূজার দুদিনের ছুটি ও সাপ্তাহিক বন্ধের পর প্রথম কর্মদিবস রোববার (৫ অক্টোবর) এ প্রস্তাব পাঠানো হবে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে গণমাধ্যমকে বলেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতা তাদের মূল বেতনের ওপর শতাংশ হারে পাঠানো হচ্ছে। বাড়িভাড়া ভাতার হার রয়েছে চার ধরনের; সেগুলো হলো- ৫, ১০, ১৫ ও ২০ শতাংশ। কত শতাংশ হারে দেওয়া সম্ভব হবে, তা অর্থ মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। অর্থ মন্ত্রণালয় যেটি অনুমোদন করবে, সেটিই কার্যকর করা হবে।
দীর্ঘদিন ধরে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার তাদের বাড়িভাড়া এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু শিক্ষকরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূল বেতনের ওপর শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতার দাবি জানান।
ঢাকায় মহাসমাবেশ করে শিক্ষক-কর্মচারীরা দাবি বাস্তবায়নে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নিলে ১২ অক্টোবর থেকে লাগাতার আন্দোলনের আলটিমেটাম দিয়েছেন তারা।এর আগেই সুখবর পেতে যাচ্ছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।
