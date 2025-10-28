শরণখোলায় জাতীয়তাবাদী যুব দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

শরণখোলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে র্যালী, আলোচনাসভা, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, বৃক্ষরোপণ,ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে শরণখোলা উপজেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরে যুবদল আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, বাগেরহাট জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুজাউদ্দিন মোল্লা সুজন। শরণখোলা উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ইব্রাহিম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ আলামিন খান, বিএনপি নেতা নাজমুল আহসান শিমুল গাজী, বাগেরহাট পৌর যুবদলের আহবায়ক সুমন পাইক,যুবদল নেতা এম মাসুদ হোসাইন, এইচ এম শহীদুল ইসলাম সোহাগ, আবুল বাশার খান, রবিউল ইসলাম প্রমূখ।