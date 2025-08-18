শরণখোলায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে র্যালী, আলোচনা সভা ও মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগষ্ট) সকালে শরণখোলা উপজেলা মিলনায়তনে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অঞ্জন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুদীপ্ত কুমার সিংহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন,শরণখোলা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বেল্লাল হোসেন মিলন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, শরণখোলা উপজেলা শাখা সেক্রেটারী মাওলানা মোঃ মুসা সাঈফী, উপজেলা ভেটেরিনারী সার্জন আল মামুন জুয়েল, শরণখোলা থানার ওসি (তদন্ত) মিলন কুমার ঘোষ। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা মৎস্যজীবি দলের সদস্য মোঃ দুলাল ফরাজী, উত্তরণ এনজিও,র শরণখোলা ম্যানেজার মিসেস নাজমুন্নাহার, মৎস্যজীবি ইসমাইল হোসেন প্রমূখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুব্রত কুমার সিংহ বলেন, দিন দিন মাছ কমে যাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ বাড়ানোর জন্য দেশীয় মাছ রক্ষায় খাল বিল ও জলাশয় উন্মূক্ত রাখতে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। কেউ যাতে অবৈধজাল ব্যবহার করে ছোট ও মা-মাছ ধরতে না পারে সে জন্য জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
এর আগে মৎস্যজীবিদের নিয়ে একটি র্যালী উপজেলা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ ছাড়া মৎস্য সপ্তাহের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।