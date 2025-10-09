শরণখোলায় জেলের জালে ধরা পড়া কুমিরের বাচ্চা সুন্দরবনের নদীতে অবমুক্ত

শরণখোলার বগি এলাকায় জেলের জালে ধরা পড়েছে একটি কুমিরের বাচ্চা। বৃহস্পতিবার সকালে কুমিরের বাচ্চাটি সুন্দরবনের নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে। বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শরণখোলা উপজেলার বগি গ্রামের শাহীন ফরাজী মাছ ধরার জন্য সুন্দরবন সংলগ্ন খালে জাল পেতে রেখেছিল।
আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল সাতটার দিকে খাল থেকে জাল তুলে দেখতে পায় জালের মধ্যে একটি কুমিরের বাচ্চা আটকে পড়েছে। খবর পেয়ে বন্যপ্রাণী নিয়ে কাজ করা সংগঠন টাইগার টিম লিডার আলম হাওলাদারের নেতৃত্বে ভি টি আর টি সদস্যরা ওই জেলের কাছ থেকে কুমিরের বাচ্চাটি উদ্ধার করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে দুই ফুট দৈর্ঘ্যের কুমিরের বাচ্চাটি সুন্দরবনের তেরাবেকা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ি সংলগ্ন নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে আলম হাওলাদার জানান।
পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের শরণখোলা ফরেস্ট স্টেশন কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মোঃ খলিলুর রহমান কুমিরের বাচ্চাটি নদীতে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।