শরণখোলায় বজ্রপাতে চার গরুর মৃত্যু

শরণখোলায় আজ বুধবার দুপুরে বজ্রপাতে চারটি গরু মারা গেছে। উপজেলার উত্তর কদমতলা , উত্তর রাজপুর ও ধানসাগর রাজাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ভূক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে ঝড়বৃষ্টির সময় উপজেলার উত্তর কদমতলা গ্রামের কবীর হোসেন হাওলাদারের গোয়ালঘরে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে গোয়ালে বেধে রাখা দুইটি গরুর একটি মারা গেছে। অপর গরুটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এছাড়া উত্তর রাজাপুর গ্রামের তোফাজ্জল হাওলাদারের একটি, ধানসাগর রাজাপুর -সাভারপার নামক স্থানে ডালিম বয়াতি ও শহিদুল হাওলাদারের একটি করে গরু মাঠে বজ্রপাতে মারা যায়।
উত্তর কদমতলা গ্রামের গৃহকর্তা কবীর হোসেন জানান, আসন্ন কোরবানীর হাটে বিক্রির জন্য তিনি দুইটি গরু লালন পালন করছিলেন। একটি গরু মারা যাওয়ায় তার কমপক্ষে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে গরুর মালিক জানান। অপরদিকে বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত শরণখোলা উপজেলায় ঝড়ো হাওয়ার সাথে ব্যপকভাবে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়। ঝড়ো হাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে গাছপালা ভেঙ্গে পড়েছে । কৃষক বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে , এছাড়াও কয়েক ঘন্টা যাবৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।