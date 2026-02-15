সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:৫৫ পূর্বাহ্ন
শরণখোলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুল আলীমের মতবিনিময় সভা

শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৯:০৬ অপরাহ্ন

শরণখোলা প্রেসক্লাবে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে রবিবার সকালে মতবিনিময় সভা করেছেন বাগেরহাট-৪ আসনের নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুল আলীম।

আজ রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাব সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন, সহসভাপতি নজরুল ইসলাম আকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক সাবেরা ঝর্ণা, সাংবাদিক হিমেল প্রমূখ। বক্তব্যে সাংবাদিকরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, সুন্দরবনে বনদস্যুেদর তান্ডব, অবকাঠামো উন্নয়ন, নদীভাঙন, যোগাযোগব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এ সময় উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা রফিকুল ইসলাম কবির, সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ মোস্তফা আমিন, মাওলানা ওবায়দুল ইসলাম এবং উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ছরোয়ার হোসাইন বাদলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল আলীম বলেন, আমি কোনো একটি দলের এমপি হয়ে থাকতে চাই না,আমি সবার প্রতিনিধি। দল-মত নির্বিশেষে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই এ জনপদের উন্নয়ন এগিয়ে নিতে চাই। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে চাই।
এর আগে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যকে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা জানান প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেনসহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ।


