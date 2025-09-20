শাকপুরা স্কুলে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত রাসুলের(সাঃ) আদর্শ অনুসরণে শান্তি আসবে

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী শাকপুরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়েছে।
বিদ্যালয় মিলনায়তন প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হকের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সৈয়দ আব্দুল গনী।
শিক্ষক মো. শফিউল আলমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বোয়ালখালী প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক মো. মুজাহিদুল ইসলাম, প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা জয়নাল আবেদীন আলকাদেরী।
বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার চৌধুরী, মোহাম্মদ ফেরদৌস, তাহমিনা আখতার, প্রজাপতি পাল, করিমুন্নেছা বেগম, জুয়েল চৌধুরী, মো. শরীফ উদ্দীন, অর্পনা রানী দাস, সৌরভ দেব নাথ, অভিজিৎ চৌধুরী, মানস কান্তি দাশ, মুহাম্মদ দিদারুল হক, সৈকত বিশ্বাস, ফাতেমা বেগম, তিলা চৌধুরী ও টিপলু বৈদ্য প্রমুখ।
সভায় বক্তারা বলেন, রাসুল(সাঃ)এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি আসবে।
মিলাদ শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তবারুক বিতরণ করা হয়।