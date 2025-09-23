শামীম ওসমান সহ অনুসারীদের বিরুদ্ধে আরও এক মামলা

নারায়ণগঞ্জে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন চলাকালে হত্যাচেষ্টার ঘটনার ১৪ মাস পর সোমবার রাতে আদালতের নির্দেশে আরও একটি মামলা হয়েছে। এতে সাবেক এমপি শামীম ওসমান সহ ৫৯ জনকে আসামী করা হয়েছে।
জানা গেছে, গত বছর ১৯ জুলাই দুপুরে আন্দোলন চলাকালে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি এলাকায় গুলি এবং দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে আহত হয় মোঃ জিদান হোসেন (২২)।
তিনি বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতে চলতি বছরের ১১ সেপ্টেম্বর মামলার আবেদন করেন। বাদীর আবেদন আমলে নিয়ে আদালত সিদ্ধিরগঞ্জ থানাকে মামলা রেকর্ডের আদেশ দেন। এরই প্রেক্ষিতে সোমবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)।
মামলা সূত্রে জানা গেছে , ৫৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরো ৫০/৬০ জনকে আসামী করা হয়েছে। মামলায় প্রধান আসামী করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে। এছাড়া মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক শাহ নিজাম, শামীম ওসমানের ভাতিজা আজমেরী ওসমান, ছেলে অয়ন ওসমান, আলীরটেক ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জাকির হেসেনসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের আসামী করা হয়েছে।
নতুন এই মামলার বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি)শাহিনূর আলম জানান, আদালতের নির্দেশে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার এজাহারে ৫৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত নামা আরো ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার বাদী জুলাই আন্দোলনে আহত মো. জিদান হোসেন (২২)।
এদিকে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হত্যা এবং হত্যা চেষ্টার ঘটনায় এই মামলা সহ সর্বমোট ১০২ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন থানায়। নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে সকল মামলাই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জ পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এবং ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টও (সিআইডি) কিছু মামলার তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে পিবিআই দুটি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমা দিয়েছে। পাশাপাশি সিআইডি ৫টি মামলার তদন্ত বেশ গুরুত্ব দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে।