শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন নিয়ন্ত্রণে, রাত ৯টা থেকে ফ্লাইট চলাচল শুরু

শনিবার বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) কার্গো ভিলেজে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। রাত ৯টা থেকে ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরু হবে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ক উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন অগ্নিকাণ্ডের শুরু থেকেই বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফ্লাইট চলাচল নিরাপদে পুনরায় শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে ইতোমধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের উৎস শনাক্ত এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অস্থায়ী এই বিঘ্নের সময় ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য যাত্রী ও সাধারণ জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মন্ত্রণালয়।