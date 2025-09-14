শিক্ষা ও সমাজসেবায় অবদান রাখায় খায়রুজ্জামান খানকে সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

সাউথ এশিয়ান সোস্যাল কালচারাল ফোরামের আয়োজনে ‘আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর সেগুনবাগিচার কেন্দ্রীয় কচিকাঁচা মিলনায়তনে।
১৩ সেপ্টেম্বর উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য হার্ভার্ড এক্সেস (এইচএ) ডিজিটাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তারাকান্দা, ময়মনসিংহের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মো. খায়রুজ্জামান খানকে সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট শেখ মো. আমির হামজা। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো. আ. সালাম মামুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ট্রেজারার অধ্যাপক মো. আহসান উল্লাহ, নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ জকরিয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব পীরজাদা শহীদুল হারুন, এটিএন বাংলার উপদেষ্টা (অনুষ্ঠান) তাশিক আহমেদ, রাষ্টিকা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (কাঠমুন্ডু, নেপাল) রিসাভ দেব গিমরে এবং ভারতীয় কবি নজরুল গবেষক ড. দীপা দাস।
পুরস্কার গ্রহণকালে খায়রুজ্জামান খান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘শিক্ষা ও সমাজসেবায় আমার সামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ সম্মাননা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। মাদার তেরেসা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ডের পর সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি আমার জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ সাফল্যের জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘বাধা-বিপত্তি থাকলেও কঠোর পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। আমার এই অর্জন আমি তাঁদেরই উৎসর্গ করছি, যারা বিভিন্ন সময়ে আমার পথচলায় প্রতিকূলতা তৈরি করেছেন। তাঁদের কারণেই আমি আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছি।’